Bayern-Trainer Vincent Kompany

Foto: AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS

Bei der Analyse von Gegner Holstein Kiel fühlte sich Vincent Kompany in die eigene Vergangenheit zurückversetzt. "Auf jeden Fall", sagte der Trainer von Bayern München lachend auf die Frage, ob ihn der Bundesliga-Neuling an seine Zeit beim FC Burnley erinnere. Wie der damalige Premier-League-Aufsteiger in der vergangenen Saison erlebe Kiel jetzt die Probleme eines Frischlings.

"Das habe ich letzte Saison jedes Spiel mitgemacht", sagte Kompany und erklärte: "In der 2. Liga bist du die beste Mannschaft und ganz dominant, dann kommst du in eine andere Liga mit reicheren Mannschaften und sehr viel Talent..." Und dann läuft es halt nicht mehr. Burnley stieg unter Kompany direkt wieder ab. Bei Kiel ist es noch längst nicht so weit, die Holsteiner aber starteten mit Niederlagen in Hoffenheim und gegen Wolfsburg. Und jetzt (18.30 Uhr/Sky) kommt der große FC Bayern.

"Sie werden sich freuen auf dieses Spiel", sagte Kompany. Er selbst habe das Duell akribisch vorbereitet. Kiel, betonte der 38-Jährige, sei "sehr flexibel am Ball, aggressiv, zweikampfstark, gegen den Ball kompakt organisiert" und habe "gute Trigger, um ins Pressing zu kommen".

