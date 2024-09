Serhou Guirassy genoss sein Debüt für den BVB

Foto: AFP/SID/Pau BARRENA

Nach seinem Debüt für Borussia Dortmund hat Serhou Guirassy Lob von allen Seiten erhalten. "Er ist ein Topspieler, perfekt für uns. Er lässt die Bälle klatschen, kann auch tief gehen", sagte Karim Adeyemi nach dem 4:2 (3:1) gegen den 1. FC Heidenheim: "Er ist sehr gut am Ball, das hilft uns absolut. So etwas haben wir gebraucht."

Guirassy, den der BVB vom VfB Stuttgart verpflichtet hatte, fand es "für das erste Spiel gar nicht so schlecht", auch wenn dem Torjäger kein Treffer gelang. "Natürlich will ich treffen, am wichtigsten ist der Sieg fürs Team", sagte Guirassy, der wegen einer Knieverletzung lange ausgefallen war.

Die Kombinationen mit Doppelpacker Adeyemi oder Donyell Malen sahen bereits gut aus. "Er hat sehr, sehr viel gebracht. Seine Präsenz, wie er Fouls zieht und Bälle festmacht. Er wird super wichtig für uns sein", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wie schnell er das Spiel versteht, in welchen Räumen er sich bewegt und wie clever er ist."

In der 72. Minute wurde Guirassy ausgewechselt. "Das Tor war ihm nicht vergönnt, aber es wird nicht lange dauern", sagte Kehl.

© 2024 SID