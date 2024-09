Freiburgs Kübler (l.) im Duell mit Bochums Passlack

Foto: IMAGO/RHR-FOTO/IMAGO/RHR-FOTO/SID/IMAGO/RHR-FOTO

Der VfL Bochum blickt in der Fußball-Bundesliga ungemütlichen Zeiten entgegen. Auch am dritten Spieltag verpasste es der Ruhrpott-Klub, die ersten Punkte der Saison einzufahren - beim SC Freiburg verlor das Team am Samstagnachmittag trotz Führung mit 1:2 (1:0). Damit bildet Bochum zumindest vorübergehend das alleinige Schlusslicht in der Tabelle.

Im Freiburger Europa-Park-Stadion hatte Myron Boadu (45.) den VfL vor 34.100 Zuschauern zunächst überraschend in Führung gebracht. In Hälfte zwei aber drehte Junior Adamu (58., 61.) für Freiburg die Partie, nachdem die Breisgauer schon in den ersten 45 Minuten das bessere Team gewesen waren.

Der SCF bewies nach dem dem überzeugenden 3:1-Auftaktsieg gegen Vizemeister Stuttgart und der 0:2-Niederlage bei Bayern München damit erneut Heimstärke. Mit dem Erfolg schieben sich die Breisgauer zunächst wieder in die vorderen Tabellenregionen vor.

"Wir müssen ganz einfach mehr Torchancen kreieren", hatte Bochums Coach Peter Zeidler vor der Partie angemahnt. "Das klingt banal, aber da geht es um Überzeugung und auch die Freude und Lust, nach Freiburg zu fahren und etwas zu holen." Freude am Fußballspielen hatten zunächst aber nur die Freiburger, die im eigenen Stadion früh die Kontrolle übernahmen.

Erstmals gefährlich wurde es in der 13. Minute, der Kopfball von Ritsu Doan ging knapp am linken Pfosten vorbei. Vom VfL Bochum war offensiv zunächst nichts zu sehen. Folgerichtig die Doppelchance für den SCF in Minute 22 und 23: Erst musste Keeper Patrick Drewes gegen Merlin Röhl parieren, kurz darauf wurde er von Doan angeschossen.

Dass Bochum kurz vor der Pause in Führung ging, kam angesichts der Freiburger Überlegenheit überraschend: Neuzugang Boadu stand nach einem schön vorgetragenen Angriff genau richtig und musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten. Es war das erste Bochumer Pflichtspieltor in dieser Saison. In der dritten Minute der Nachspielzeit fiel beinahe das zweite Tor, doch SC-Keeper Noah Atubolu konnte den Distanzversuch von Koji Miyoshi gerade noch so von der Linie kratzen.

Die zweite Hälfte war nur Sekunden alt, da hatte Adamu den Ausgleich nach einem Freistoß auf dem Fuß - doch Drewes parierte erneut. In Minute 58 hatte der Freiburger Angreifer mehr Glück: Sein Schuss aus gut 16 Metern schlug im rechten Winkel ein. Nur drei Minuten später hatte Adamu bei einem Gewühl im Bochumer Strafraum erneut seine Füße im Spiel - das Spiel war gedreht.

Freiburg verpasste es im Anschluss mehrfach, zu erhöhen, Bochum wiederum ließ Chancen auf den Ausgleich liegen. Dem vermeintlichen 3:1 durch Lucas Höler wurde wegen Abseits die Anerkennung verwehrt (88.).

© 2024 SID