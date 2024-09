Ein Tor, kein Punkt, viel Frust: Aufsteiger FC St. Pauli muss in der Fußball-Bundesliga weiter Lehrgeld zahlen. Die Mannschaft von Alexander Blessin verlor trotz ihres Premierentreffers auch beim FC Augsburg mit 1:3 (0:0) und wartet nach drei Spieltagen weiter auf den ersten Zähler. Der FCA beendete dagegen seine Negativserie nach saisonübergreifend sieben Spielen ohne Sieg.

FCA-Jubel nach der Führung durch Marius Wolf

Den ersten Erfolg nach über über fünf Monaten sicherten Marius Wolf (47.), Philip Tietz (66.) und Yusuf Kabadayi (90.+5). Carlo Boukhalfa (75.) konnte mit dem ersten Bundesligator für den Kiezklub seit über 13 Jahren nur noch verkürzen.

"Ich bin sprachlos, ich bin traurig. Drei Niederlagen - es ist eine schwierige Situation", sagte St. Paulis Offensivspieler Elias Saad bei DAZN: "Nach dem 0:2 haben wir nochmal alles probiert, das zeichnet uns aus."

St. Pauli, das zuletzt im Februar 2011 ein Erfolgserlebnis im Oberhaus gefeiert hatte, steht nach dem Fehlstart nun im Heimspiel gegen Topteam RB Leipzig am kommenden Wochenende schon unter Druck. Der FCA, der nun vier Punkte aufweist, kann bereits am Freitag zuhause gegen Mainz nachlegen.

FCA-Coach Jess Thorup, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, änderte sein Team nach der jüngsten 0:4-Klatsche von Heidenheim gleich auf fünf Positionen. Zudem forderte der Däne eine "deutliche Reaktion".

Der FCA stand kompakt, nach vorne ging trotz klarer Überlegenheit aber zunächst wenig. Gefährlich wurde es in der Anfangsphase nur bei einem Schuss von Frank Onyeka (11.). Der nigerianische Nationalspieler, der kurz vor Transferschluss vom FC Brentford verpflichtet wurde, feierte sein Debüt.

Der FCA blieb am Drücker und wurde zielstrebiger. Die größte Chance hatte Samuel Essende, der kurz vor der Pause freistehend an Nikola Vasilj scheiterte. Es war einer der wenigen echten Höhepunkte in einer ersten Halbzeit, die viel Kampf und noch mehr Krampf bot.

Kurz nach dem Wechsel nutzte der Ex-Dortmunder Wolf eine Konfusion in der St.-Pauli-Defensive aus und schlenzte den Ball gekonnt ins Netz. Die Gäste wurden mutiger, doch der FCA konterte eiskalt: Eine präzise Flanke von Onyeka vollendete der kurz zuvor eingewechselte Tietz.

Doch St. Pauli ließ sich nicht hängen. Boukhalfa verkürzte. Es war der erste Bundesligatreffer der Hamburger seit 14. Mai 2011, als Matthias Lehmann beim 1:2 gegen Mainz für den Kiezklub getroffen hatte. In der Schlussphase rettete Keeper Nadiljko Labrovic die FCA-Führung.

