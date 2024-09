Die letzte halbe Stunde der Partie zu verfolgen, war für SV Werder Bremen-Kapitän Marco Friedl "Horror", wie der fünffache österreichische Nationalspieler nach dem Abpfiff in den Katakomben der Mainzer Arena erzählte. "Aber Riesenlob an die Mannschaft! Was die gemacht haben in Unterzahl - Wahnsinn."

Rot nach Notbremse: Marco Friedl

Foto: IMAGO/Frey-Pressebild/Deines/IMAGO/Frey-Pressebild/Deines/SID/IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Dass Werder Bremen (mit Romano Schmid, Marco Grüll in Nachspielzeit eingewechselt) in der Schlussphase des Gastspiels beim Mainz 05 am Sonntagabend nicht mehr auf seinen Kapitän zählen konnte, lag an der Notbremse des Österreichers in der 60. Minute. Friedl hatte den durchgestarteten Mainzer Jae Sung Lee als letzter Mann beim Spielstand von 1:1 gestoppt, Schiedsrichter Benjamin Brand Rot gezückt. Kein unumstrittenes Strafmaß.

"Ich finde, es ist eine harte Entscheidung", sagte Friedl, gestand aber ein: "Es ist keine klare Fehlentscheidung. Ich treffe ihn, aber ich streichele halt auch erstmal den Ball", beschrieb der 26-jährige Kirchbichler die Szene, wegen der er nun mit zwei Spielen Sperre rechnet.

Dass er Rheinhessen dennoch mit einem gute Gefühl gen hohen Norden verlassen konnte, hatte er nach eigenem Empfinden dem "Monster-Teamgeist" seiner Mannschaftskameraden zu verdanken. Und Derrick Köhn. Der kurz vor Schluss des Transferfensters von Galatasaray Istanbul ausgeliehene Linksverteidiger vollendete nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung einen Bremer Konter zum 2:1-Siegtor (69.).

"Den Konter haben wir super ausgespielt", lobte Friedl, "ein wunderschönes Tor". Dem 25-jährigen Köhn gab er nach dessen Premierentreffer in der Bundesliga noch mit den Weg: "Hoffentlich geht es immer so weiter."

© 2024 SID