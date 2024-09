Der FC Bayern München muss mehrere Wochen auf Rechtsverteidiger Sacha Boey verzichten. Der 24-Jährige zog sich am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zu. Boey wurde bereits operiert, der Eingriff verlief erfolgreich, teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Verletzt: Sacha Boey

Boey hatte am Samstag beim 6:1 in Kiel in der Startformation der Münchner gestanden, auch für den Auftakt in der Champions League am morgigen Dienstag (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) daheim gegen Dinamo Zagreb galt der Franzose als Kandidat für die erste Elf.

