In einer bemerkenswerten Spendenaktion für Union Berlins an Knochenkrebs erkrankten U19-Torwart Berkin Arslanogullari sind bereits über 100.000 Euro zusammengekommen. Schon am ersten Tag des vom früheren Fußball-Profi Nico Pellatz gestarteten Aufrufs auf der Plattform GoFundMe standen 110.000 Euro zu Buche, insgesamt sollen zwei Millionen Euro für den 19-Jährigen und seine Familie gesammelt werden.

Der Krebs beendete seine Karriere: Berkin Arslanogullari

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Die Mittel sollen unter anderem dafür genutzt werden, Arslanogullaris Lebensumstände behindertengerecht zu gestalten. Erhalten hatte er die Diagnose vor einigen Monaten, trotz Chemotherapie konnte die Krankheit bislang nicht besiegt werden. Erst vor Kurzem musste ihm als lebensrettende Maßnahme ein Bein amputiert werden. Im vergangenen März hatte Arslanogullari noch beim Testspiel des Profiteams gegen den 1. FC Magdeburg zwischen den Pfosten gestanden.

Spenden für Berkin Arslanogullari sind möglich unter: www.gofundme.com/f/fur-berkin-wir-halten-treu-und-fest-zusammen

