Von wegen Muffensausen: Der SV Werder Bremen, bei dem der österreichische Kapitän Marco Friedl nach seiner Roten Karte in Mainz gesperrt ist, die ÖFB-Teamspieler Romano Schmid und Marco Grüll jedoch zur Verfügung stehen, geht selbstbewusst in den Bundesliga-Klassiker mit Tabellenführer FC Bayern München um Torgarant Harry Kane. "Sie sind gut drauf - wir aber auch", sagte Werder-Trainer Ole Werner (36) vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER): "Wir gehen auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen."

Ole Werner rechnet sich was gegen Bayern aus

Foto: IMAGO / Nordphoto/IMAGO / Nordphoto/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Das letzte Spiel gegen den FC Bayern hatten die Hanseaten überraschend gewonnen, in München gelang ein 1:0 - Werder holte damit nach über 15 Jahren wieder einen Dreier gegen den Rekordmeister. Doch Lehren lassen sich aus dem Spiel im Januar nicht ziehen, sagte Werner: "Sie haben einen anderen Trainer und spielen mit einem anderen Ansatz Fußball. Ein Rückblick bringt nichts. Sie machen einen guten Eindruck. Es ist Bayern München – der Topverein in Deutschland, den es zu schlagen gilt."

Bayern München präsentierte sich zuletzt in Torlaune, besonders Kane trifft und trifft. Nach seinem Dreierpack beim 6:1 bei Holstein Kiel ließ der Stürmerstar unter der Woche beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb vier Treffer folgen. Von der Bayern-Torhymne aus dem Zagreb-Spiel habe er einen "Ohrwurm", sagte Werner: "Yabba Dabba Doo - das gab es sehr oft zu hören."

© 2024 SID