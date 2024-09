Große Ehre für den verstorbenen Kaiser: Franz Beckenbauer wird von der Stadt München posthum mit einer Straßenbenennung an der Allianz Arena gewürdigt. Die Fläche südlich und westlich der Werner-Heisenberg-Allee wird künftig - wirksam ein Jahr nach Beckenbauers Todestag am 7. Januar 2025 - Franz-Beckenbauer-Platz heißen. Das Stadion trägt dann die Adresse Franz-Beckenbauer-Platz 5. Dies beschloss der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.

Große Ehre für den verstorbenen Franz Beckenbauer

Foto: Imago/Werek/Imago/Werek/SID/imago sportfotodienst

"Die Benennung einer Straße ist die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann und ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, den wir Franz Beckenbauer entgegenbringen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Beckenbauer sei "einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat. Mit seinen sportlichen Erfolgen und seinem Engagement für den Fußball hat er die Sportlandschaft Deutschlands nachhaltig geprägt. Seine unaufgeregte, humorvolle Art und seine Ausdrucksweise werden für immer Teil des Münchner Lebensgefühls bleiben."

