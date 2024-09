Ohne den gesperrten Kapitän Marco Friedl, dafür mit den ÖFB-Teamspielern Romano Schmid und erstmals Marco Grüll in der Startelf geht der SV Werder Bremen am 4. Spieltag der Deutschen Bundesliga die "Challenge" gegen den FC Bayern München an, die "Torfabrik von der Isar". Toptorjäger Harry Kane & Co. in ihrer "englischen Woche" bisher mit 15 Toren in zwei Partien (6:1 in der Liga bei Holstein Kiel, 9:2 in der Champions League vs. Dinamo Zagreb). Heute nun geht es für das Kompany-Kollektiv gegen Werder, morgen auf die "Wies´n"... hieß es doch bereits "O’zapft is", wurde das 189. Münchener Oktoberfest eröffnet.

Es ist soweit: Nach drei Einwechslungen folgt am 4. Spieltag für Marco Grüll die Startelf-Premiere in der Deutschen Bundesliga. Und das gleich gegen den zuletzt im Torrausch befindlichen deutschen Rekordmeister FC Bayern München mit ÖFB-Teamkollege Konrad Laimer.

ÖFB-Teamspieler Grüll & Schmid kontra Laimer

Nachdem Marco Grüll in den ersten beiden Bundesliga-Partien für den SV Werder zu zwei Kurzeinsätzen gegen den FC Augsburg (auswärts 2:2) und den BVB (1:1 daheim) kam, wurde der 26-jährige Ex-Rapidler vor eine Woche beim 2:1-Auswärtssieg in Mainz bereits vor der Pause eingewechselt und spielte 77 Minuten.

Heute - Ankick 15:30 Uhr - nun kommt der fünfmalige ÖFB-Teamspieler im ausverkauften Weserstadion zu seinem Startelf-Debüt in der Deutschen Bundesliga für die noch unbesiegten Hanseaten. Und das gleich gegen den deutschen Rekordmeister. Sicher ein denkwürdiger Tag für den gebürtigen Pongauer.

SV Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Stark, A. Jung - Weiser, Lynen, Agu, Stage, Schmid, Grüll - Ducksch. Trainer: Ole Werner.

FC Bayern München: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman - Kane. Trainer: Vincent Kompany.

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock).

Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER

🗣️ Der rotgesperrte #Friedl am Mikrofon bei Sky: "Wir brauchen gegen die Bayern eine Sahneleistung. Sie sind neben Leverkusen die beste Mannschaft der Liga. Trotzdem möchten wir unser Spiel durchdrücken. Die Mannschaft ist heiß und will das Spiel gewinnen."#SVWFCB | #Werder pic.twitter.com/g8jAdPyC0H — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 21, 2024

Fotocredit: IMAGO/Rene Schulz