Sebastian Kehl hat die Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem 1:5-Debakel beim VfB Stuttgart mit harten Worten in die Pflicht genommen. "Jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, wie solch eine Leistung zustande kommen kann", sagte der Sportdirektor in der Mixed Zone: "Ich habe bis auf eine kleine Anzahl von Spielern keinen gesehen, der eine Form hatte - oder das Gefühl vermittelt hat, dieses Spiel gewinnen zu wollen."

Wütend und enttäuscht: Sebastian Kehl

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der Auftritt bei der höchsten Dortmunder Bundesliga-Niederlage seit fast vier Jahren (ebenfalls 1:5 gegen Stuttgart) sei "nicht zu erklären" und dürfe nicht passieren. "Das war sehr, sehr schlecht", sagte Kehl, "wir sind sehr enttäuscht und richtig sauer. Auch jeder Spieler sollte richtig sauer sein. Wir haben jedes direkte Duell verloren, waren immer wieder zu spät."

Daraus, folgerte Kehl, müsse der BVB "sehr, sehr schnell lernen. Wenn wir häufiger solche Leistungen abliefern, werden wir mit unseren Zielen nichts zu tun haben. Wir müssen hart arbeiten und ehrlich sein."

Trainer Nuri Sahin kündigte eine Analyse "unter Männern" an: "So ein Gesicht will ich nie wieder sehen. So dürfen wir als Borussia Dortmund nicht auftreten. Das war eine Nicht-Leistung."

© 2024 SID