Bei einem inzwischen verstorbenen U19-Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wurden "jugendpornografische Bilddateien" entdeckt. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montagabend auf SID-Anfrage. Zunächst hatten die Hessenschau, die Bild und der Spiegel über den Fall berichtet.

Die Wohnung des Trainers war laut Staatsanwaltschaft am 5. September durchsucht worden. Am selben Tag starb der 33-Jährige bei einem Verkehrsunfall. Der verstorbene Trainer war seit 2020 in unterschiedlichen Cheftrainer-Ämtern für die SGE tätig. Seit April 2023 betreute er die U19 des Vereins. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft wird das Verfahren eingestellt.

