Erneut hat Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende in letzter Minute einen Sieg erkämpft. Die drei Gegentore gegen Wolfsburg auf heimischem Boden lassen die Mannschaft und ihren Trainer jedoch nachdenklich werden. Denn als Nächstes steht am kommenden Samstag mit Beginn um 18:30 Uhr das Top-Duell mit dem Rekordmeister Bayern München an (zum Ticker). Und dieser Knaller wird auf ligaportal von betway präsentiert. Dem amtierenden Titelträger der Deutschen Bundesliga kommen Selbstzweifel. Die Bayern sind in einer sensationellen Form - und haben jede Menge Torhunger!

Top-Duell Erster gegen Zweiter: Defensivleistung wird "so nicht reichen"

Statt ungetrübter Freude oder Jubel über den dramatischen 4:3-Sieg nach zwei Rückständen gegen den VfL Wolfsburg, zeigte sich Bayer-Leader Granit Xhaka eher nachdenklich. Er schaute sowohl zurück als auch nach vorne.

Rückblickend ärgerte sich der Mittelfeldspieler über die „viel zu einfachen Gegentore“. Gleichzeitig richtet sich sein Blick nach vorn, denn mit einer solchen Defensivleistung wird es im Bundesliga-Topspiel am 28. September in München „so nicht reichen“.

Es steht also Bayern gegen Leverkusen an – Erster gegen Zweiter – und bereits früh in der Saison kommt es in München zum Spitzenspiel. Doch trotz des erneuten späten Siegs wollte man in Leverkusen noch nicht an den perfekten Saisonstart glauben. „Wir brauchen heute nicht über Mentalität oder Moral reden“, mahnte Xhaka.

Leverkusen kassiert dreimal so viele Gegentore wie Bayern

„Klar, wir haben die Qualität, zehn Tore pro Spiel zu schießen. Aber es kann nicht sein, dass du jedes Mal drei kriegst“, sagte der Schweizer. Bereits beim 2:3 gegen RB Leipzig hatte Leverkusen drei Gegentore hinnehmen müssen. Nach vier Spieltagen steht die Mannschaft bei neun Gegentoren – Bayern dagegen bei nur drei.

Defensiv zeigte sich Leverkusen anfällig. Der Versuch, Nordi Mukiele als rechten Flügelverteidiger einzusetzen, scheiterte nicht nur wegen seines frühen Eigentores in der fünften Minute. Zudem fehlt im Mittelfeldzentrum mit Neuzugang Aleix Garcia zwar nicht die Spielfreude, aber ohne die Zweikampfstärke von Robert Andrich, der auf der Bank blieb, zeigte sich das Team weniger stabil.

Trainer Xabi Alonso betonte anschließend, dass die defensive Stabilität verbessert werden müsse. War Xhaka also im Recht? „Klar, natürlich, er hat total recht“, ergänzte der Coach. Auch Sportdirektor Simon Rolfes stimmte dem Mittelfeldspieler zu. Alle wussten: Mit dieser Leistung wird es in München nicht reichen.