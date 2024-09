Für Felix Magath geht Fußball-Rekordmeister Bayern München als Favorit in das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Ligaportal-Ticker) gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen. "Bayern strotzt vor Spielfreude und Selbstbewusstsein und hat nach dem Vorjahr mit Leverkusen eine Rechnung offen", schrieb der frühere Bayern-Trainer in seiner Kicker-Kolumne: "Bayer 04 hingegen hat noch nicht die Sicherheit und das Selbstverständnis aus der Meistersaison."

Sieht die Bayern als Favorit: Felix Magath

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle: Bayern München gewinnt und insgesamt über 3,5 Tore, zuvor 2,90 - jetzt 4,33

Die Münchner sind mit vier Siegen in Folge perfekt in die Saison gestartet, die instabilen Leverkusener kassierten dagegen die erste Niederlage nach 15 Monaten (2:3 gegen RB Leipzig). "Dennoch bleibt Leverkusen für mich der Hauptkonkurrent der Bayern, ich rechne mit einem Zweikampf um den Titel", schrieb Magath: "Mit Vorteilen für die Münchner."

© 2024 SID