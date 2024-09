EM-Schiedsrichter Felix Zwayer leitet am Samstag das Bundesliga-Topspiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Doublegewinner Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER). Eine entsprechende Meldung des kicker deckt sich mit SID-Informationen. Der 43 Jahre alte Berliner Zwayer war schon beim zurückliegenden Duell der beiden Mannschaften im Februar in Leverkusen (3:0) im Einsatz.

Felix Zwayer ist wieder beim Topspiel im Einsatz

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Zwayer hatte trotz Kritik im Vorfeld bei der EM-Endrunde überzeugt. Der Unparteiische kam auf vier Einsätze. Er durfte als Höhepunkt das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) in Dortmund pfeifen. Zuletzt wurde Zwayer für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sogar zum Exportschlager. Der Referee leitete am vergangenen Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Begegnung zwischen Al-Wasl und Al-Nasr (3:1).

© 2024 SID