Pünktlich zum Topspiel gegen Doublegewinner Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) kann Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wieder auf Kapitän Manuel Neuer setzen. Der Torhüter nahm am Donnerstag erstmals seit seinem Ausfall bei Werder Bremen am vergangenen Wochenende am Teamtraining der Münchner teil.

Bereit für Leverkusen: Manuel Neuer

Foto: AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS

Neuer hatte seinen Einsatz gegen Bremen wegen einer leichten Reaktion im Oberschenkel kurz vor Anpfiff absagen müssen und trainierte zuletzt individuell.

Vor dem Duell mit dem Double-Sieger aus Leverkusen am Samstag trainierte auch Mathys Tel, der zuletzt wegen Rückenproblemen pausiert hatte, wieder mit der Mannschaft.

© 2024 SID