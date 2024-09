Wirtz (l.) und Musiala zaubern für Deutschland

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Das Duell der Zauberfüße, der Zoff der Funktionäre, ein Fast-Münchner im Blickpunkt: Das Bundesliga-Topspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und Double-Sieger Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bietet jede Menge spannende Geschichten und Duelle. Ein Überblick:

Jamal Musiala vs. Florian Wirtz

Fußball-Deutschland fiebert dem "Zauber-Gipfel der beiden Überflieger" (Sport Bild) entgegen - und auch die Jungstars selbst können es kaum erwarten. "Wir sind gute Freunde", sagt Musiala, "wir schreiben uns und haben guten Kontakt." Bald noch mehr? Uli Hoeneß hat Wirtz längst zum Münchner Wunsch-Königstransfer für den Sommer 2025 ausgerufen. Am Samstag kann er zeigen, warum - gegen Kumpel Musiala.

Max Eberl vs. Fernando Carro

Es war DAS Sommertheater. "Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts", ätzte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro angesichts der Hängepartie um Bayern-Wunschspieler Jonathan Tah, er würde nicht mal mit dem Bayern-Sportvorstand verhandeln. Die Münchner reagierten "enorm irritiert" auf den "unsachlichen Angriff" (Vorstandschef Jan-Christian Dreesen). Carro entschuldigte sich öffentlich. Und Eberl? "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold", sagte er. Eine Gegenattacke? Gerne, meinte Eberl - aber bitteschön im Topspiel auf dem Platz.

Vincent Kompany vs. Xabi Alonso

"Wir haben höflich angefragt, er hat abgesagt, weil er Charakter hat", sagte Bayern-Patron Uli Hoeneß über den Versuch, Leverkusens Meistermacher Alonso an die Isar zu holen. Stattdessen kam Julian Nagelsmann - äh, Ralf Rangnick. Nein: Oliver Glasner! Auch nicht. Hansi Flick, Roger Schmidt - Quatsch! Thomas Tuchel ist geblieben - oder wie? Alles Unsinn! Kompany! Nicht als zweite oder dritte Wahl, sondern als 1h-Lösung. Nach starkem Start steht auch ihm nun der erste Härtetest bevor. Und Alonso? Der, sagte Hoeneß, habe sich durch seine Absage "qualifiziert, später einmal Trainer des FC Bayern zu werden".

Harry Kane vs. Jonathan Tah

Eigentlich sollten der Münchner Superstar und der Leverkusener Nationalspieler ja gemeinsam im Wiesn-Trikot der Bayern auflaufen - aber: siehe Eberl vs. Carro. Stattdessen fällt Tah mit der Bayer-Wackelabwehr (schon neun Gegentore!) die schier unmögliche Aufgabe zu, die starke Bayern-Offensive (schon 16 Tore!) um Torgarant Kane (schon neun Torbeteiligungen!) zu stoppen. Pikant.

Leverkusen vs. die Historie

Den Bayer-Fans dürfte beim Blick in die Statistik angst und bange werden. Der letzte Leverkusener Torwart, der in München zu Null hielt, war ein gewisser Rüdiger Vollborn - im Oktober 1989 (1:0). Es war einer von vier Bayer-Siegen in München - in 45 Liga-Gastspielen. Die Bayern verloren keines ihrer letzten 16 Bundesliga-Spiele als Tabellenführer gegen einen Zweiten (elf Siege). In den sechs Duellen zwischen dem Spitzenreiter FCB und dem Verfolger Leverkusen steht es 5:1 für die Münchner.

© 2024 SID