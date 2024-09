Michael Ballack spielte für Bayern und Bayer

Michael Ballack fiebert dem Duell seiner Ex-Klubs Bayern München und Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) entgegen, den Vorteil sieht der frühere Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft auf Seiten des Rekordmeisters. "Wenn die Bayern in Form sind, fit sind und Spielfreude haben, dann sind sie einfach das Nonplusultra", sagte Ballack dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Dann können in Europa nur ganz wenige Mannschaften mithalten und schon gar nicht in der Bundesliga."

Spielfreude versprühen die Münchner derzeit, und das liegt laut Ballack auch an Trainer Vincent Kompany. "Ich kenne das aus eigener persönlicher Erfahrung: Wenn ein neuer Trainer kommt - gerade bei so einer Top-Mannschaft - dann gibt es einen Neustart, alle Spieler müssen sich beim neuen Trainer beweisen, und das kitzelt immer extra Prozente raus, und das soll eigentlich immer zur Leistungssteigerung führen, zumindest in den ersten Wochen und Monaten."

Nach ihren Kantersiegen gegen Holstein Kiel (6:1), Dinamo Zagreb (9:2) und Werder Bremen (5:0) hätten die Bayern "im Gegensatz zur Vorsaison ein super Momentum", sagte Ballack: "Das große Fragezeichen ist aber, ob die Gegner stark genug waren in den vergangenen Spielen, um wirklich bewerten zu können, in welche Richtung das unter Kompany läuft." Doch der 48-Jährige prophezeit: Leverkusen brauche "eine absolute Top-Leistung, um bestehen zu können".

Zumal der deutsche Meister nach der historischen Saison 2023/24 mit einem anderen "Anspruchsdenken" im Klub und im Umfeld umgehen müsse. "Das, was die Bayern ständig haben seit Jahrzehnten, was dort Normalität ist, das ist jetzt der nächste Schritt für Bayer Leverkusen", sagte Ballack, der dem Topspiel trotz der frühen Saisonphase große Bedeutung beimisst: "Es wird ein richtungsweisendes Spiel, wie die Liga dieses Jahr laufen dürfte."

Ballack hatte von 1999 bis 2002 in Leverkusen gespielt und war mit dem Klub in einem dramatischen Saisonfinale 2000 Vizemeister hinter den Bayern geworden, dabei unterlief ihm bei der entscheidenden Niederlage gegen Unterhaching ein Eigentor. Von 2002 bis 2006 lief er für die Münchner auf und wurde viermal Meister. Zum Ausklang seiner Karriere kehrte er 2010 für zwei Saisons nach Leverkusen zurück.

