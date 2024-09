Thomas Müller zeigt sich vor dem Bundesliga-Topspiel seines FC Bayern gegen Bayer Leverkusen (heute ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) beeindruckt von den Comeback-Qualitäten des Titelrivalen. "Früher gab es den 'Bayern-Dusel'", sagte Müller bei bundesliga.de, heute sei es so: "Wenn die unbedingt noch ein Tor brauchen, klopfen sie so lange an die Tür, bis einer aufmacht. Verrückterweise macht immer einer auf in der Nachspielzeit - egal, ob einer daheim ist oder nicht: Die Tür geht auf."

Bayern-Star Thomas Müller

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Der Double-Sieger Leverkusen sei "ein richtig harter Brocken. Sie können Fußball spielen, sie können leiden, sie haben eine Mentalität, sie geben nie auf", geriet Müller fast ins Schwärmen. Entsprechend erwarte er am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Spannung "bis zur letzten Minute".

Die Bayern und Bayer - "beide Mannschaften lassen die Bundesliga-Herzen höher schlagen", sagte Müller vor dem Treffen des Ersten mit dem Zweiten, und "beide Mannschaften sind in guter Verfassung". Weil beide Teams unter der Woche auch keine anderweitigen Verpflichtungen gehabt hätten, gebe es auch "keine Ausreden".

Müller erwartet ein regelrechtes Spektakel. "Die Hoffnung ist schon - wenn man die Bayern-Brille ablegt -, dass viele Tore fallen." Lachend fügte er an: "Natürlich mehr bei uns, da wäre ich klar dafür."

Die Voraussetzungen sieht Müller aus Bayern-Sicht durchaus als positiv an. "Die Art und Weise, wie wir aktuell Fußball spielen, macht Spaß", sagte er, "die Tore sind eine Konsequenz unserer Spielweise." 16 nach vier Runden sind mit Abstand Ligaspitze, Leverkusen belegte mit 13 Treffern auch hier Rang zwei vor dem VfB Stuttgart (zwölf).

© 2024 SID