Nach dem ersten Erfolg will St. Pauli nachlegen

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli will sich von dem ersten Erfolg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 13 Jahren nicht blenden lassen. "Es ist ja immer schön zu lesen, dass man nach einem Unentschieden und einem Sieg jeden schlagen und die Punkte quasi im Vorbeilaufen mitnehmen kann. Dem wird nicht so sein", warnte Blessin auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

Im Duell mit dem FSV Mainz 05 müsse die Mannschaft am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "wieder ganz klar an die Grenzen gehen", sagte der 51-Jährige. St. Pauli hatte beim 0:0 gegen RB Leipzig den ersten Punkt der Saison geholt und beim SC Freiburg (3:0) eine Woche später den ersten Bundesligasieg seit mehr als 13 Jahren gefeiert.

Selbstvertrauen mache vieles aus, sagte Blessin: "Wenn du zwei Spiele zu Null spielst, gibt dir das natürlich dieses Gefühl, dass wir schon eine gewisse Stärke im Verteidigen haben." Doch es sei "ein schmaler Grat, und ich warne einfach davor, wenn man jetzt denkt, es geht mehr oder weniger von alleine."

