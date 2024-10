Adeyemi glänzte gegen Celtic noch mit drei Toren

Champions-League-Held Karim Adeyemi von Borussia Dortmund droht ein längerer Ausfall. Wie die Bild am Donnerstag berichtete, zog sich der Offensivspieler beim 7:1 (5:1) gegen Celtic Glasgow in der Königsklasse einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Der BVB wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Laut der WAZ und den Ruhr Nachrichten fehlt Adeyemi auf jeden Fall beim nächsten Bundesliga-Duell mit Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Adeyemi hatte am Dienstag mit drei Toren gegen die Schotten überragt, humpelte aber in der 48. Minute mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz.

"Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte Adeyemi noch unmittelbar nach der Partie bei Prime Video. "Wir hoffen, dass er nicht so lange ausfällt. Es ist schade, er war gerade im Flow", betonte auch Sportdirektor Sebastian Kehl. Wettbewerbsübergreifend sind Adeyemi in dieser Saison bereits fünf Treffer gelungen.

