Jubilar Xabi Alonso

Foto: AFP/SID/Pau BARRENA

In der Champions League läuft es, auch in der Bundesliga hat Bayer Leverkusen wieder seinen Rhythmus gefunden - nun könnte beim deutschen Fußballmeister gegen das Schlusslicht Holstein Kiel die Chance für einige Spieler aus der zweiten Reihe kommen. "Vielleicht ja", antwortete Erfolgstrainer Xabi Alonso bei der Pressekonferenz mit einem Lächeln auf die Frage, ob er gegen den Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Rotation setzen werde.

"Wir brauchen alle Spieler, der Kader ist gut, der Kader ist breit. Ich habe volles Vertrauen in alle Spieler", sagte der Spanier: "Vielleicht gibt es morgen ein bisschen was. Aber Rotation? Es ist einfach die nächste Aufstellung."

Der frühere Weltklassespieler Alonso erreicht am Samstag auch einen persönlichen Meilenstein, gegen Kiel begeht er sein 100. Pflichtspiel als Bayer-Coach (67 Siege, 20 Remis, zwölf Niederlagen). Diese Marke zu erreichen, sei "schön", so Alonso, der vor fast genau zwei Jahren als unerfahrener Coach der zweiten Mannschaft von Real Sociedad an den Rhein gewechselt war - und mittlerweile Meister, Pokalsieger und Supercupsieger ist: "Es ist viel passiert. Der Verein hat eine große Entwicklung genommen. Es ist schön, ein Teil davon zu sein."

© 2024 SID