Ole Werner hofft auf den nächsten Sieg

Foto: IMAGO / avanti/IMAGO / avanti/SID/IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Werder Bremens Trainer Ole Werner will den Rückenwind von der spektakulären Aufholjagd gegen die TSG Hoffenheim ins nächste Bundesligaspiel mitnehmen. "Das ist natürlich etwas was dir hilft", sagte Werner vor der Partie gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es werde allerdings "vom Anstoß weg erstmal keine große Rolle mehr spielen", führte Werner aus, "es ist ein ganz anderer Gegner und ganz andere Themen, um die es geht". Am vergangenen Wochenende hatte Werder die Hoffenheimer nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 besiegt.

Wegen der zunehmendem personellen Probleme der Bremer, die unter anderem auf Mittelfeldspieler Senne Lynen (Gehirnerschütterung) verzichten müssen, macht sich der Trainer keine großen Sorgen: "Das ist nichts, was mir schlaflose Nächte bereitet, aber natürlich kommen dadurch Veränderungen zu Stande", sagte Werner.

© 2024 SID