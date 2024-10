Ritsu Doan (l.) kurbelt das Freiburger Spiel an

Foto: IMAGO / kolbert-press/IMAGO / kolbert-press/SID/IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Dank Ritsu Doan hat der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga seinen Startrekord eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster gewann am sechsten Spieltag bei Werder Bremen nicht unverdient mit 1:0 (0:0) und feierte damit bereits den vierten Saisonsieg.

Doan erlöste die Freiburger mit seinem Treffer in der 75. Minute, zuvor hatten die Gäste aus ihrer Überlegenheit zu wenig gemacht. Bremen blieb auch im dritten Heimspiel der Saison ohne eigenen Treffer.

"Wir haben zwölf Punkte aus den ersten sechs Spielen geholt und sind auf einem sehr, sehr guten Weg", sagte Vincenzo Grifo bei Sky: "Wir haben eine gute Energie auf dem Platz, eine gute Atmosphäre, die wir schon immer hatten. Jeder geht immer bis an die Kante, jeder kämpft für den anderen. Das ist, was uns auszeichnet, das ist, was den SC Freiburg auszeichnet."

Vier Siege aus den ersten sechs Spielen - das schaffte in Freiburg zuvor Trainerlegende Christian Streich 2019/20 und 2022/23. Unter dessen Nachfolger Schuster sind die Breisgauer nun zunächst Tabellendritter, Werder bleibt weiter ohne Heimsieg und dümpelt im Mittelfeld umher.

Freiburg war anfangs sichtlich bemüht, sich von dem 0:3 gegen den Aufsteiger FC St. Pauli aus der Vorwoche zu rehabilitieren, der SCF machte zunächst das Spiel im Weserstadion und erarbeitete sich so auch die besseren Chancen. Doch richtig zwingen wurde es lange nicht, dann aber setzte Vincenzo Grifo den Ball kurz vor der Pause an den Pfosten (45.+1).

Insgesamt war Freiburg das aktivere und zielstrebigere Team mit mehr Abschlüssen, die Bremer, bei denen Kapitän Marco Friedl nach zwei Spielen Rot-Sperre zurückkehrte, waren sehr damit beschäftigt, die Defensive stabil zu halten. Wenn es dann aber in die Offensive ging, wurde es auch gefährlich - wie etwa bei der Gelegenheit von Felix Agu (17.).

Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Grün-Weißen immer besser in die Partie, Angreifer Marvin Ducksch versuchte immer wieder für Gefahr zu sorgen - doch die Gäste verteidigten durchaus geschickt. Und dann schockte Doan die Hausherren - der Japaner traf ausgerechnet in der besten Phase der Bremer mit seinem dritten Saisontor.

© 2024 SID