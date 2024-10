Julian Schuster bejubelt den vierten Saisonsieg

Foto: IMAGO / Steinsiek.ch/IMAGO / Steinsiek.ch/SID/IMAGO/Arne Amberg

Sechs Spiele, vier Siege: Nach dem eingestellten Bundesliga-Startrekord und einem außergewöhnlichen Zu-Null-Wochenende seines Klubs hofft Trainer Julian Schuster (39) vom SC Freiburg auf eine ganz besondere kulinarische Belohnung. Nachdem die U23, die U19 sowie die Frauen-Mannschaft der Freiburger jeweils Siege ohne Gegentor feierten, holte die Schuster-Elf am Samstag ein 1:0 (0:0) bei Werder Bremen.

"Früher war es immer so, dass es dann Schnitzel mit Pommes in der Fußballschule gab", sagte Schuster: "Ich glaube, ich mache mich morgen mal auf den Weg dorthin und hoffe, dass dieses Ritual noch weiterhin Bestand hat."

Nach dem 0:3 in der Vorwoche gegen Aufsteiger FC St. Pauli zeigten die Breisgauer an der Weser eine starke Reaktion, Ritsu Doan war nach seinem sehenswerten Treffer in der 75. Minute der gefeierte Held - schließlich schoss der Japaner den SCF erst einmal auf Platz drei in der Tabelle. "Auf diesem Weg müssen wir weitermachen", sagte Kapitän Christian Günter.

Vier Siege aus den ersten sechs Spielen - das schaffte in Freiburg zuvor Trainerlegende Christian Streich 2019/20 und 2022/23. Abheben werden sie in Freiburg dennoch nicht. Es sei "noch zu früh", um "über Ziele zu reden", sagte Doan ganz demütig.

© 2024 SID