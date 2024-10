Sebastian Kehl bereiten die BVB-Gegentore Sorge

Foto: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/SID/IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die Analyse von Sebastian Kehl fiel schonungslos aus. "Wir haben innerhalb der letzten vier Spiele elf Gegentore kassiert, das ist einfach viel zu viel", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem 1:2 (0:2) bei Union Berlin.

"Wir müssen unser Tor besser verteidigen, wir müssen Zweikämpfe besser führen, wir müssen Verantwortung übernehmen in Zweikämpfen. Das habe ich vor allem in der ersten Halbzeit nicht gesehen", sagte Kehl: "Wie wir uns teilweise verhalten, geht einfach nicht."

Erst am Dienstag hatte der BVB beim 7:1-Spektakel gegen Celtic Glasgow in der Champions League ein Offensivfeuerwerk abgefeuert, im Stadion An der Alten Försterei war davon am Samstag jedoch kaum etwas zu sehen. Kevin Vogt (26., Foulelfmeter) und Yorbe Vertessen (45.) hatten die vor allem in der ersten Halbzeit deutlich aktiveren Berliner in Führung gebracht. Ex-Unioner Julian Ryerson (62.) gelang der Anschlusstreffer.

"Viele Fehlpässe, viele Unkonzentriertheiten", bemängelte Kehl: "Das hätten wir besser machen müssen." Dennoch betonte er: "Das Vertrauen in diese Mannschaft haben wir natürlich weiterhin und auch in das, was wir uns aufbauen wollen." Das sei auch heute nicht verloren gegangen: "Aber natürlich waren wir sehr, sehr enttäuscht, vor allem über die erste Halbzeit."

© 2024 SID