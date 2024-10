Vor DFB-Premiere: Oliver Baumann

Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann will sich vor seinem Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht unter Druck setzen. "Mich persönlich treibt immer das Maximalste an. Ich freue mich auf mein Spiel und dann sehen wir weiter. Ich möchte ein gutes Spiel machen, der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen", sagte der 34-Jährige, der im Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina am Freitag den verletzten Marc-Andre ter Stegen ersetzen wird, bei DAZN.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich auf Baumanns Einsatz bereits festgelegt. Der Routinier habe es nach langer Wartezeit "verdient, mal ein Länderspiel zu kriegen", verkündete er. Ob Baumann auch am 14. Oktober im Länderspiel gegen die Niederlande in München im deutschen Tor stehen wird, ließ Nagelsmann jedoch noch offen. Möglicherweise wird dann der Stuttgarter Alexander Nübel eine erste Chance im DFB-Team erhalten.

Der 28-Jährige fuhr am Montag entspannt zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft nach Herzogenaurach. Er wolle "gut trainieren und Spaß haben mit Oli", sagte Nübel nach dem 1:1 des VfB gegen Hoffenheim mit Baumann: "Wir kennen uns, jetzt kommt Janis Blaswich dazu. Ich freue mich auf den Lehrgang, es wird wieder cool."

Nübel und Baumann konkurrieren um den Platz hinter ter Stegen. Der Torwart des FC Barcelona fällt nach einer Knie-OP monatelang aus. Nagelsmann legte sich aber bereits klar auf ter Stegen als WM-Torwart für 2026 fest: "Er ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch."

