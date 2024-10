Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht den FC Bayern trotz der jüngsten Ergebniskrise weiter auf dem richtigen Weg. "Ich glaube, es ist einkalkuliert, dass es Niederlagen und Punktverluste geben kann", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Aber wenn man an diesem Spielstil festhält, kann man auch ganz Großes erreichen."

Am Sonntag waren die Münchner beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt zum dritten Mal in Folge trotz teils drückender Überlegenheit ohne Sieg geblieben. Was dem Rekordmeister aktuell noch fehle sei "die Balance zwischen Offensive und Defensive", so Matthäus.

Dass die Verantwortlichen die Spieler dennoch loben, sei richtig, sagte der 63-Jährige. Schließlich stehe der FC Bayern "nicht nur für Erfolg, sondern auch für Unterhaltung, Attraktion, Freude und Spaß", schrieb Matthäus: "Das merkt man den Spielern an und ich glaube, das ist sogar ein größerer Gewinn, als wenn man einmal unentschieden gespielt hätte und ein anderes Mal gewonnen hätte."

