In der 3. Runde der Gruppe C der Europa Conference League wartete für den FK Austria Wien auswärts im Estadi Ciutat de Valencia eine Herkuslesaufgabe. Niemand Geringerer als der FC Villarreal, Bayern Bezwinger der abgelaufenen Champions League Saison stand den Veilchen gegenüber. Der Qualitätsunterschied machte sich schlussendlich bemerkbar - die Veilchen gingen mit 5:0 unter.

Chukwuezes Ballkunst nicht zu stoppen

Die Emery-Elf zog das Spiel sehr stark in die Breite, um ihre dribbelstarken Akteure am Flügel in Szene zu setzen. Immer wieder suchten die Spanier Aktivposten Chukwueze, der ein brillanter Eins gegen Eins Spieler ist und diese Stärke auch in diesem Spiel zur Geltung brachte. Ein kleines Tänzchen mit Kreiker und ein tolles Zuspiel auf die zweite Stange war maßgebend für den Führungstreffer. Baena beförderte den Ball in unnachahmlicher Schusstechnik ins lange Eck. Die Austria ihrerseits igelte sich aber keineswegs hinten ein, sie spielten mutig nach vorne und versuchte selbst Torchancen zu kreieren. Eine dieser Torchancen fand den Weg ins Netz, die andere das Aluminium. Huskovic stand bei Braunöders Flanke aber einen halben Meter im Abseits. Einige Minuten später traf Fitz nur die Latte.

2:0 kurz vor der Pause

Villarreal erobert den Ball in den vorderen Abwehrreihen. Baena legt von linker Flügelseite quer in die Mitte, wo Morlanes das Spielgerät clever durchlässt, um Danjuma ins Szene zu setzen. Letzterer tankte sich in den Strafraum und vollstreckte überlegt mit einem Flachschuss ins lange Eck. Mit dem 2:0 ging es in die Kabinen.

Im 2.Durchgang nahm Villarreal zunehmend das Tempo aus dem Spiel, so kam die Austria zu mehr Ballbesitzphasen, konnte aber dadurch nichts Gefährliches kreieren. Emery hatte seine Wechsel bereits nach rund 60 Minuten ausgeschöpft, die individuelle Qualität wurde dabei nicht beeinträchtigt, eher im Gegenteil.

Morales mit lupenreinem Hattrick

Die letzte Viertelstunde stand ganz im Zeichen eines Mannes, nämlich Jose Morales. Der bullige Stürmer drückte der Partie mit drei Treffern in zwölf Minuten den Stempel auf. Beim ersten Tor lauerte er auf einen schlechten Kopfballrückpass von Galvao und überhob Früchtl, beim zweiten Treffer war er den Hinterreihen der Austria entwischt und war in der Box einen Schritt schneller und hatte aus kurzer Distanz leichtes Spiel. Seinen Hattrick vollendete er, indem er mutterseelenallein nach Laufpass von Parejo und hochstehender Abwehrkette der Veilchen, auf das Gästetor zusprintete und den Austria Schlussmann zum dritten Mal verlud.

Am Ende der Partie stand ein 5:0, augenmerklich bestimmt ein bisschen zu hoch, auch weil die Austria selbst zwei bis drei gute Einschussmöglichkeit hatte und über weite Strecken bis zur letzten Viertelstunde eine couragierte Leistung brachte. Am Ende lässt sich möglicherweise die offensive Spielweise bekritteln, wo eine europäische Topmannschaft jeden Fehler bestraft und sich auch die individuelle Klasse durchsetzt.

Für die Austria ist es wichtig, die Partie schnell abzuhaken, gut zu regenerieren und den Blick bereits auf Sonntag zu werfen, denn da steigt in Hütteldorf vor ausverkauftem Haus das 337. Wiener Derby.

0:5 gegen Villarreal. Am Ende ist es leider eine klare Sache, zumindest ergebnistechnisch.

Schade, Veilchen.



Aber Kopf hoch, am Sonntag geht's weiter! ✊#faklive #UECL #VillarrealAustria pic.twitter.com/6GSoA5CWsB — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) October 6, 2022

Europa Conference League Gruppe C, 3.Spieltag

FC Villarreal - FK Austria Wien 5:0 (2:0)

Estadi Ciutat de València, València Spanien; Donnerstag, 6.Oktober 2022, 21 Uhr; Z.: 9.035; SR Jochem Kamphuis (NED)

FC Villarreal (4-4-2): Jörgensen - De la Fuente, Mandi, Cuenca, Mojica - Chukwueze (65. Parejo), Coquelin (46. Capoue), Morlanes, Baena (46. Lo Celso) - Jackson (46. Morales), Danjuma (65. Pino). Trainer: Unai Emery

FK Austria Wien (4-2-3-1): Früchtl - Ranftl, Mühl, Galvão, Kreiker (46. Polster) - Holland, Braunöder (81. Vucic) - Fischer, Fitz (74. Tabakovic), Jukic (71. Teigl) - Huskovic (74. Keles). Trainer: Manfred Schmid

Torfolge: 1:0 Baena (18., Assist Chukwueze), 2:0 Danjuma (43., Assist Baena), 3:0 Morales (76.), 4:0 Morales (80., "Stanglpass" Capoue), 5:0 Morales (88., Assist Parejo)

Gelbe Karten: Kreiker (42., Foul an Chukwueze), Capoue (57., Foul an Fitz)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at