Porto-Trainer Conceicao mit Liebeserklärung an die Bundesliga

Porto-Trainer Sergio Conceicao schwärmt in höchsten Tönen vom deutschen Fußball. "Ich liebe die Bundesliga und deutsche Mannschaften", sagte der 45-Jährige vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen: "Die deutschen Mannschaften spielen auf höchstem Niveau. Das sieht man gerade in der Champions League und der Europa League." Bislang konnten die deutschen Mannschaften in der ersten K.o.-Runde der beiden Wettbewerbe alle sechs Partien gewinnen. Jetzt Fußballreise buchen!

Trainer Sergio Conceicao schwärmt von der Bundesliga

Auch Leverkusen war im Hinspiel der Runde der besten 32 gegen den portugiesischen Vizemeister mit 2:1 erfolgreich. Entsprechend hat Conceicao vor dem Rückspiel im heimischen Estadio do Dragao am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) großen Respekt vor der Werkself. "Die Spieler von Leverkusen sind alle sehr gut. Sie beherrschen nicht nur Ballbesitzfußball, sondern auch das schnelle und gute Umschalten. Wir müssen unseren besten Fußball spielen, um eine Runde weiterzukommen."

