Europa League: Roma mit Mühe - LASK erstmals im Achtelfinale

Der dreimalige italienische Fußball-Meister AS Rom hat sich ins Achtelfinale der Europa League gequält. Die Römer, in der Gruppenphase Gegner von Borussia Mönchengladbach, kamen im Rückspiel der ersten K.o.-Runde bei KAA Gent zu einem 1:1 (1:1) und zogen dank des 1:0-Erfolgs im ersten Duell in die Runde der letzten 16 ein. Jetzt Fußballreise buchen!

AS Rom quält sich ins Achtelfinale der Europa-League

Erstmals im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs steht der Linzer ASK. Die vom langjährigen Bundesliga-Profi Valerien Ismael trainierten Österreicher setzten sich gegen AZ Alkmaar aus den Niederlanden 2:0 (1:0) durch, das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Espanyol Barcelona gewann gegen die Wolverhampton Wanderers zwar 3:2 (1:1), konnte das Hinspiel-0:4 gegen den Premier-League-Klub aber nicht wettmachen.

Gent durfte nach dem Treffer von Jonathan David (25.) auf das Achtelfinale hoffen, Romas Jungstar Justin Kluivert (29.) antwortete aber auf Vorlage des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan schnell. Matchwinner des LASK war Sturm-Youngster Marko Raguz, der beide Treffer (44., Foulelfmeter/50.) erzielte.

