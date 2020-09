Der Weg in die Gruppenphase der Europa League beginnt für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am 17. September mit einem Auswärtsspiel beim albanischen Pokalsieger FK Kukesi. Dies ergab die Auslosung bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag im schweizerischen Nyon.

Trainer Oliver Glasner und der VfL müssen nach Albanien

Wegen der Corona-Pandemie wird es aus Termingründen gegen den albanischen Vizemeister kein Rückspiel geben. Um die Gruppenphase zu erreichen, muss der Bundesliga-Siebte zwei weitere Qualifikationspartien am 24. September und 1. Oktober gewinnen.

SID