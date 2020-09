Sport1 wird am Donnerstag (20.15 Uhr) das Spiel der dritten Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League zwischen dem VfL Wolfsburg und Desna Tschernihiw aus der Ukraine live aus der Volkswagen-Arena übertragen. Der Bundesliga-Zehnte hatte sich für diese Partie in der vergangenen Woche durch einen 4:0-Sieg in Tirana gegen den FK Kukesi qualifiziert.

Zwei Siege fehlen dem VfL für das Euro-League-Ticket

Sollten die Niedersachsen erneut siegreich bleiben, träfen sie in der letzten Ausscheidungsbegegnung am 1. Oktober auswärts entweder auf den FC St. Gallen oder AEK Athen.

