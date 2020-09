Jose Mourinho staunte nicht schlecht. "Ich dachte, ich wäre gewachsen, aber das Tor war fünf Zentimeter zu niedrig", schrieb der Teammanager der Tottenham Hotspur bei Instagram nach dem Auftritt der Londoner in der Qualifikation zur Europa League bei KF Shkendija aus Nordmazedonien. Der Portugiese, gerade einmal 1,76 m groß, postete dazu ein Bild, wie er mit ausgestrecktem Arm fast die Latte berührte.

🗣️ Mourinho: "Before the game was a funny situation because my goalkeeper told me the goal was small. I went to see and it was small.



"We got the UEFA delegate to come in and it was 5cm too small. We asked for goals of the right dimensions." 😅 pic.twitter.com/Fvgm2AZvyr