Die TSG Hoffenheim muss ihr Auftaktspiel in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad ohne Zuschauer austragen. Das teilte der Fußball-Bundesligist vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) mit. Mit Blick auf die gestiegenen Corona-Fallzahlen sei die Entscheidung in Abstimmung mit den Behörden gefallen.

Hoffenheim gegen Belgrad ohne Fans

Im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) waren am Samstag noch 6030 Zuschauer in Sinsheim zugelassen.

SID