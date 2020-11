Österreichs Vertreter in der Europa League sorgen weiterhin für Erfolge. Der LASK zeigt, dass die Vorsaison keine Eintagsfliege war und ist weiterhin auf Kurs in Richtung K.O.-Phase. Auch der Wolfsberger AC kann an die erfolgreiche Zeit 2019 anschließen und ist weiterhin im Rennen. Bei Rapid Wien muss man sich allerdings noch ein wenig steigern, um in der Europa League zu überwintern. Falls du übrigens dein persönliches Budget steigern möchtest, kannst du dein Glück in der Online Spielothek versuchen. Dort gibt es die beste Auswahl an Online-Spielen.

LASK – Vom „No-Name“ zum ernstzunehmenden Gegner



LASK-Goalgetter Marko Raguz fällt länger aus

Die Linzer haben auch in dieser Saison gute Chancen sich in die K.O.-Phase zu spielen. Mit sechs Punkten befindet man sich auf Augenhöhe mit den Tottenham Hotspurs und dem FC Royal Antwerpen. Zwar hat man das Auswärtsspiel in London gegen die Spurs mit 0:3 verloren, doch mit zwei Siegen gegen Ludogorets und Antwerpen hat man sich zurück ins Rennen um den Aufstieg gebracht. Am 26. November hat man im Heimspiel gegen Antwerpen die Chance sich mit einem Sieg in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Das hat man auch in England registriert. Vor allem Husein Balic hat sich ins Rampenlicht gespielt und das Interesse des FC Southampton auf sich gezogen. Der Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl würde den Flügelflitzer gerne verpflichten. Der Wehrmutstropfen des letzten Erfolgslaufs der Linzer ist allerdings die Verletzung von Torjäger Marko Raguz, der mit einem Kreuzbandriss wohl für ein halbes Jahr ausfallen wird.

Die Auswechselpanne der Belgier im letzten Spiel in der Europa League hat keine weiteren Auswirkungen. Bein den Belgiern hat sich ein Wechselfehler in der Europa-League-Partie eingeschlichen. So hat Antwerpen vier statt der erlaubten drei Wechselphasen in Anspruch genommen. Der LASK wird allerdings keinen Einspruch erheben, da man ohnehin mit 1:0 gewinnen konnte. "Der Fair-Play-Gedanke steht für uns im Vordergrund. In dieser Gruppe könnte uns zwar ein 3:0 statt einem 1:0 einen entscheidenden Vorteil verschaffen, aber es widerstrebt uns, dass Royal Antwerpen auf diese Art ein Nachteil entstehen könnte. Fehler können passieren“, so Vize-Präsident Jürgen Werner.

Wolfsberger AC – die Unberechenbaren

Der WAC konnte schon in der vergangenen Saison einige größeren Klubs ärgern. Vor allem Borussia Mönchengladbach musste im ersten Spiel erkennen, dass man die Kärntner nicht unterschätzen sollte. Die 0:4-Heimniederlage des deutschen Bundesligisten bedeutete auch das Aus in der Gruppenphase. Aber auch der WAC konnte mit fünf Punkten nicht in der Europa League überwintern. Diesmal hat man Hollands Top-Klub Feyenoord Rotterdam auswärts mit 4:1 bezwungen. Ein 1:1 gegen CSKA Moskau und eine knappe 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb brachte nach drei Runden vier Punkte und Platz zwei in der Gruppe K. Mit einem Sieg im Rückspiel könnte dich der WAC allerdings wieder an den Kroaten vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Das Spiel in Kroatien hatte allerdings schwerwiegende Folgen. 14 Feldspieler und zwei Torhüter wurden nach dem Auswärtsspiel positiv auf COVID-19 getestet. Das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm Graz musste daher verschoben werden. Durch den sehr dichten Terminkalender kann das Spiel wohl erst im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Grazer haben allerdings den 23. Dezember als möglichen Termin für das Spiel vorgeschlagen. "Ich denke einfach, das ist die fairste Lösung, weil auch keine Transferzeit dazwischen ist. Für mich wäre der 23. Dezember so ein Termin, bei dem ich sage, da wäre es noch möglich", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Für den WAC geht es am 10. Dezember 2020 noch in der Europa League gegen Feyenoord. Die Herbstsaison der Österreichischen Bundesliga endet am 20. Dezember und die erste Frühjahrsrunde ist für den 23. Jänner geplant.

Rapid Wien – Youngster im Fokus

Beim SK Rapid Wien herrscht in der Europa League Siegzwang. Nach dem eher verkrampften 4:3-Sieg gegen den FC Dundalk hat man zumindest einmal angeschrieben. Auch im Rückspiel in Irland muss der österreichische Rekordmeister drei Punkte holen, ansonsten ist die Europa League wohl schon im Dezember wieder zu Ende. Sollte der Auswärtssieg gelingen, könnte es noch zum direkten Duell mit Molde FK um Platz zwei kommen. Der FC Arsenal dürfte wohl nicht einzuholen sein. Die Londoner haben mit neun Punkten das Maximum aus den ersten drei Spielen herausgeholt. Das erste Spiel der Wiener gegen die Gunners aus London war vielversprechend, auch wenn man knapp mit 1:2 verloren hat. Doch dann folgten zwei eher schwache Auftritte gegen Molde und Dundalk. Kapitän Dejan Ljubičić fällt allerdings für die nächsten Wochen aus. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Spitzenspiel gegen RB Salzburg einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Eine Operation bleibt Ljubičić aber erspart.

Für Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft steht bei den Grün-Weißen ein Teenager. Der 17-jährige Yusuf Demir wurde den hohen Anforderungen zu meist gerecht. Das herausragende Talent der Hütteldorfer konnte das Spiel der Grün-Weißen nach seinen Einwechslungen stets beleben. In dieser Saison kommt Demir bereits auf 14 Einsätze für die Profis und dürfte sich schon bei einigen anderen Klubs auf dem Notizzettel befinden.

