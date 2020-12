Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza hat die Konsequenzen aus der 2:3-Pleite in der Europa League gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen gezogen und Trainer Patrick Vieira, Weltmeister von 1998, von seinen Aufgaben entbunden. Insgesamt hatten die Südfranzosen die fünfte Pleite in Folge in Pflichtspielen hinnehmen müssen.

OGC Nizza entlässt Ex-Weltmeister Patrick Vieira

In der Gruppe C der Europa League rangiert Nizza mit drei Punkten abgeschlagen hinter Bayer und Slavia Prag (je zwölf Zähler) auf dem dritten Platz.

SID