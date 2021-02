Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim haben laut bwin gute Chancen, ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Die Kraichgauer sind am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) nach dem 3:3 aus dem Hinspiel mit einer Siegquote von 1,30 beim Sportwettenanbieter klarer Favorit gegen die Norweger von Molde FK (Quote 8,50).

EL: Deutsche Vertreter gehen als Favorit ins Rückspiel

Für Leverkusen wird der Einzug in die nächste Runde nach der 3:4-Hinspiel-Niederlage bei Young Boys Bern kein Selbstläufer. Die Werkself ist aber am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) mit einer Siegquote von 1,62 gegen die Eidgenossen (Quote 5,25) Favorit auf den Achtelfinal-Einzug.

SID