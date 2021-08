Mit den früheren Fußball-Weltmeistern Lukas Podolski und Karl-Heinz Riedle als Experten präsentiert die RTL-Mediengruppe ab September die Spiele der Europa League und der neuen Conference League. An den Spieltagen der beiden Europacup-Wettbewerbe ist donnerstags ein Livespiel im Free-TV entweder bei RTL oder dem Ableger Nitro zu sehen. Die übrigen Begegnungen der maximal drei weiteren Vereine aus der Bundesliga sind beim kostenpflichtigen RTL-Streaminganbieter TVNOW fixe Bestandteile des Angebots von insgesamt acht Spielen pro Runde. Zusätzlich gehören Konferenzschaltungen an jedem Spieltag zum TVNOW-Angebot.

Lukas Podolski wird RTL-Experte bei Europacup-Spielen (Foto: SID)

In der bevorstehenden Europacup-Saison spielen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in der Europa League. In der Premierensaison der Conference League wird die Bundesliga voraussichtlich durch Union Berlin vertreten sein.

Die Exklusivrechte an den beiden "kleinen Europapokalen" hinter der Champions League bis 2024 fügen sich nach Ansicht von RTL-Co-Geschäftsführer Stephan Schmitter ideal in die Gesamtstrategie der Mediengruppe ein. "Die Emotionen, die Livesport bedeuten, gehören zu RTL. Unsere Gesamtstrategie, dass sich der Zuschauer bei uns aufgehoben fühlen soll, wird durch die neuen Rechte abgerundet, komplettiert und vor allem aufgewertet", sagte Schmitter am Donnerstag bei der digitalen Vorstellung des Programmkonzepts für den Europapokal-Donnerstag. RTL hält derzeit auch Rechte an der Formel 1 und an Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft.

Nur indirekt ließ Schmitter den enormen finanziellen Aufwand für den Erwerb der Rechte an den beiden Wettbewerben durchblicken. "Sport ist ein wichtiger Baustein unserer Gesamtkonzeption, und deswegen haben wir für dieses Exklusivpaket alles in die Waagschale geworfen und finanziell alles rausgehauen", erklärte der Fernsehmacher. Die Höhe der Rechtekosten ist weiterhin unbekannt.

Als Fachmann bei den Free-TV-Spielen fungiert der frühere Torjäger Riedle. Podolski, der erst zuletzt ein Engagement als Juror in der RTL-Show "Das Supertalent" begonnen hat, ist im Streamingbereich in der insgesamt mehr als fünfstündigen Show "Matchday" rund um die beiden Spielblöcke des Tages der prominenteste Teil der hauptsächlich aus Journalisten bestehenden "Viererkette".

Erklärtes Ziel von RTL ist eine Verbindung zwischen kompetenter Aufbereitung und Analyse einerseits sowie Unterhaltung und Fannähe andererseits. Für die Einbindung von Anhängern sind Verlegungen des Studios an beliebte Fan-Treffpunkte wie Gaststätten oder auch Wohnzimmer von Privatwohnungen geplant.

SID