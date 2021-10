Patson Daka hat am Mittwoch beim spektakulären 4:3-Auswärtssieg von Leicester City gegen Spartak Moskau in der Europa League eine völlig irre Tor-Show hingelegt. Der ehemalige Stürmer von Red Bull Salzburg erzielte alle vier Treffer der "Foxes". Daka schnürte dabei binnen neun Minuten einen Dreierpack (45., 48., 54.). Den vierten Treffer legte er in der 78. Minute nach.

Patson Daka ist damit der erste Fußballer aus Sambia, der einen Hattrick in einem europäischen Turnier erzielte.

Außerdem avancierte der 23-Jährige zum ersten Leicester-Spieler seit 1958, dem in einer Partie vier Treffer gelangen.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / SNA