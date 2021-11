Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt dank eines späten 2:1-Auswärtssieges gegen Olympiacos Piräus das Überwintern in der Europa League abgesichert. Offensichtlich dürfte auch ein Wutausbruch des 47-jährigen Glasner mitgeholfen haben, dass sich seine Mannschaft nochmal aufbäumte und in der Nachspielzeit die drei Punkte fixierte.

Was war passiert? Nach einem leichtfertigen Ballverlust seiner Mannschaft kam das Leder in die Nähe der Coaching-Zone von Eintracht Frankfurt, die Oliver Glasner wutentbrannt verlassen hatte und das Spielgerät kurzerhand wuchtig per Volley wegdrosch. Dafür erhielt er von Referee Alexey Kulbakov die Gelbe Karte.

Nach dem Spiel gestand der Ex-LASK-Coach: "Ich habe mitgefiebert, aber das war natürlich nicht in Ordnung", wenngleich er schmunzelnd hinzufügte: "Ich denke, ich hätte ihn noch besser treffen können. Er ist mir schon etwas abgerutscht."

Wie Glasner nach dem Spiel festhielt, wird er freiwillig in die Mannschaftskasse einzahlen.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / HMB-Media