Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehen als Favoriten in die Europa-League-Spiele am Donnerstag. Gegen Celtic Glasgow (Quote 6,00) wird Bayer mit einer Siegquote von 1,47 bei bwin notiert. Auch die Hessen sind gegen Royal Antwerpen (Quote 8,00) beim Sportwettenanbieter klarer Favorit und haben eine Siegquote von 1,38.

Die deutschen Teams sind in der Europa-League Favorit (Foto: SID)

Union Berlin geht in der Conference League zudem ebenfalls als Anwärter auf einen Erfolg ins Rückspiel gegen Maccabi Haifa (Quote 2,90). Wiederholen die Köpenicker in Israel ihren bislang einzigen Sieg im laufenden Wettbewerb, zahlt der Buchmacher das 2,20-Fache des Einsatzes zurück.

SID