Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann in der Europa League wieder vor mehr Zuschauern spielen. Wie die Sachsen am Sonntag mitteilten, können gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) 24.758 Fans dabei sein. Demnach habe das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig die Stadionauslastung von 50 Prozent für das kommende Heimspiel genehmigt.

Wieder mehr Zuschauer im Leipziger Stadion zugelassen (Foto: SID)

Die Erlaubnis wurde laut RB unter anderem aufgrund "der anhaltend niedrigen Belegungszahlen auf Intensiv- und Normalstationen" erteilt. Die Entscheidung sei auch "unter dem Eindruck des vergangenen Heimspiels gegen den 1. FC Köln" getroffen worden. Beim 3:1-Sieg gegen die Kölner waren am Freitag 15.000 Zuschauer im Stadion gewesen.

SID