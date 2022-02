Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hofft auf eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt. "Sie wissen, dass ich am liebsten über Fußball spreche und nur über Fußball", sagte Tedesco am Mittwoch. Das Thema sei aber natürlich "etwas, was mich interessiert und was ich verfolge", ergänzte der RB-Coach, der vor seiner Station in Leipzig Spartak Moskau trainiert hatte.

Tedesco verbrachte zwei Jahre bei Spartak Moskau (Foto: SID)

Tedesco hoffe, "dass am Ende eine friedliche Lösung herauskommt. Das ist das, was ich mir wünsche." In Moskau habe er in den zwei Jahren als Trainer "eine sensationelle Zeit" gehabt, "sowohl sportlich als auch aus menschlicher Sicht", sagte Tedesco angesprochen auf die Möglichkeit, bei einer Achtelfinal-Qualifikation in der Europa League auf den russischen Erstligisten zu treffen: "Es sind viele Freundschaften entstanden, die jetzt noch Bestand haben und wir schreiben auch in den letzten Tagen".

Für RB steht am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) das Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale bei Real Sociedad San Sebastian an. Das Hinspiel endete 2:2.

SID