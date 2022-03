Mit einer 27:10-Quote von Sportwettenanbieter bwin für das Weiterkommen geht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Donnerstag in das Achtelfinalrückspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Ein Sieg der Rheinländer ist mit einer Quote von 2,30 notiert. Gewinnt Bergamo, zahlt bwin das 2,80-fache zurück. Das Hinspiel in Italien hatte Bayer mit 2:3 verloren.

Leverkusen muss gegen Atalanta einen Rückstand aufholen (Foto: SID)

Nach dem 2:1-Hinspielsieg bei Betis Sevilla geht Eintracht Frankfurt mit einer Quote von 2,20 auch als Favorit ins Heimspiel gegen die Andalusier (Quote 3,10) am Donnerstag. Die Viertelfinalquote beläuft sich auf 1,22.

RB Leipzig steht nach der Spielabsage gegen Spartak Moskau als erster deutscher Viertelfinalist fest und ist mit einer Titel-Quote von 5,00 für bwin hinter dem FC Barcelona (Quote 3,75) einer der Top-Favoriten auf den Sieg im Finale am 18. Mai.

SID