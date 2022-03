Nach der UEFA-Championsleague-Auslosung um 12 Uhr in Nyon/Frankreich schauten Chefcoach Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger mit der Frankfurter Eintracht gespannt auf die ab 13:30 Uhr beginnende Auslosung in der Europaleague. Die SGE neben RB Leizpg ja für die Deutsche Bundesliga noch mit zwei Klubs vertreten. "On the Road" für Sevilla (dem Final-Ort) erwischten die Frankfurter im Viertelfinale den ruhmreichen und 4-maligen Championsleague-Gewinner FC Barcelona und die Sachsen um Ex-Salzburg Goalie Gulácsi Bayer Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo.

Blick voraus für Oliver Glasner und seine "Last-Minute-Frankfurter": mit Barça erwischte Eintracht Frankfurt den Top-Favoriten im Viertelfinale - erst in Frankfurt.

Europaleague-Viertelfinale:

Spiel 1: RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo

Spiel 2: Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

Spiel 3: West Ham United vs. Olympique Lyon

Spiel 4: Sporting Braga vs. Glasgow Rangers

Da ist das Spiel der Spiele: Frankfurt vs. FC Barcelona#UELDraw pic.twitter.com/XiHO81GorZ — Sky Sport (@SkySportDE) March 18, 2022

Europaleague-Halbfinale:

Sieger aus RB Leipzig/Atalanta Bergamo vs. SC Braga/Glasgow Rangers

Sieger aus West Ham United/Olympique Lyon vs. Eintracht Frankfurt/FC Barcelona

Finale in Sevilla

Die Viertelfinal-Spiele finden am 7. und 14. April statt. Die beiden Halbfinal-Partien am 28. April und 5. Mai. Alle Partien donnerstags.

Das Finale der Europaleague wird am Mittwoch, den 18. Mai, im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán im spanischen Sevilla ausgetragen. Europaleague-Abonnement-Sieger FC Sevilla ist ja im Achtelfinale gegen Premierleague-Kultklub West Ham United ebenso ausgeschieden wie Betis Sevilla (gegen Eintracht Frankfurt). Somit gibt es kein "Finale daheim" für die beiden Klubs aus der andalusischen Stadt, der südspanischen Region und "Wiege des Flamencos".

Foto: SID