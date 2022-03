Traumlos für Eintracht Frankfurt: Der Fußball-Bundesligist trifft im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona. RB Leipzig bekommt es unterdessen mit Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz.

Eintracht Frankfurt trifft auf Barca (Foto: SID)

Beide Bundesligisten spielen am 7. April zu Hause, die Rückspiele finden am 14. April statt. Sollte Leipzig ins Halbfinale einziehen, wäre der Sieger des Duells zwischen den Glasgow Rangers und Sporting Braga der Gegner. Gelingt Frankfurt die Überraschung gegen Barcelona, geht es in der Vorschlussrunde gegen West Ham United oder Olympique Lyon.

SID