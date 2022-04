Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat Atalanta Bergamo vor dem Viertelfinal-Duell in der Europa League in den höchsten Tönen gelobt. "Mittlerweile sind sie eine europäische Topmannschaft", sagte der 36-Jährige bei Sky: "In der Champions League muss man sich nur die Ergebnisse der letzten Saisons anschauen. Sie haben beispielsweise 1:0 in Amsterdam und 2:0 in Liverpool gewonnen."

Warnte vor dem schweren Los Bergamo: Domenico Tedesco (Foto: SID)

Deshalb sei es kein Zufall, "dass sie im Viertelfinale stehen", sagte Tedesco: "Atalanta ist eines der schwersten Lose."

Zudem zeigte sich Tedesco über die verpasste WM-Qualifikation seines Geburtslandes Italien enttäuscht. "Ich habe mir gewünscht, dass Italien bei der WM dabei ist. Das ist jetzt leider verpasst worden", sagte er.

SID