RB Leipzig will im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Atalanta Bergamo noch nicht alles auf eine Karte setzen. "Wir dürfen nicht die Geduld verlieren", warnte Trainer Domenico Tedesco am Mittwoch, "wir dürfen nicht zu hungrig sein, nicht zu gierig sein."

Domenico Tedesco fand mahnende Worte für sein Team (Foto: SID)

Die zehn Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage haben das Selbstvertrauen der Leipziger aber sichtlich gestärkt. "Das Spiel ist wichtig für den Verein. Wir haben die Möglichkeit, uns für die Top Vier zu qualifizieren, das wäre eine richtig gute Geschichte", meinte Tedesco.

Dass es auch für ihn persönlich als Deutsch-Italiener ein besonderes Spiel ist, verhehlte der 36-Jährige nicht: "Ich freue mich drauf."

Verzichten muss der RB-Coach auf die angeschlagenen Tyler Adams, Yussuf Poulsen und Amadou Haidara. Nationalspieler Benjamin Henrichs steht dagegen wieder zur Verfügung.

SID