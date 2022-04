Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt schöpft aus dem stimmungsvollen Hinspiel-Remis gegen den FC Barcelona große Portion Hoffnung für den Halbfinal-Einzug in der Europa League. "Wir fliegen mit einem Ergebnis nach Barcelona, mit dem alles drin ist", sagte Trainer Oliver Glasner, gebürtiger Salzburger, nach dem 1:1 (0:0) nach Teil 1 des Viertelfinals: "Das hat uns nicht jeder zugetraut. Wir waren davon überzeugt und wir werden mit der Überzeugung nach Barcelona gehen, dass wir dort gewinnen können." Für den Ex-LASK- und -SV Ried-Trainer war es nach eigenem Bekunden "das größte Spiel meiner Trainerkarriere".

Es gelte nächsten Donnerstag (14. April ab 21:00 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) im Camp Nou "noch eine Schippe draufzulegen", ergänzte Sportvorstand Markus Krösche: "Barça wird einen sehr hohen Ballbesitzanteil haben und wir müssen es genauso konsequent verteidigen und die Umschaltmomente nutzen. Wir werden alles dafür tun, um ins Halbfinale zu kommen." Im Heimspiel hatte Ansgar Knauff (48.) die Eintracht in Führung gebracht, Ferran Torres (66.) gelang nach einer tollen Kombination der Ausgleich.

"Am Ende ist es etwas verrückt, weil wir mit einem 1:1 gegen Barcelona vom Platz gehen und das Gefühl haben, dass mehr drin gewesen wäre", sagte Torhüter Kevin Trapp. Auch Glasner sah einen Sieg "im Bereich des Möglichen". Und doch gebe es "keinen Wermutstropfen". Man dürfe sich über ein Remis gegen Barça nicht ärgern, führte der 47-jährige Österreicher aus: "Dann verliert man den Boden unter den Füßen. Es ist wichtig, immer demütig zu bleiben."

Glasner: "Aktionen, da geht mir das Herz auf"

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt):

…nach dem Spiel: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, was sie heute gezeigt hat. Sie war sehr diszipliniert und hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben schnell und mutig nach vorne gespielt, haben Torchancen kreiert und ein sehr schönes Tor erzielt. Daher bin ich sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Es war einfach ein richtig cooler Europa-League-Abend. Ein absolut verdientes Unentschieden.“



…weiter zum Spiel und zum Gegentreffer: „Da hat man gesehen, wozu Barcelona im Stande ist. One-Touch-Fußball über vier, fünf Stationen und ein toller Abschluss. Aber war auch die einzige Aktion, die wir ihnen gegeben haben.“



…zur Großchance von Djibril Sow: „Unglaublich, welchen Konter wir da spielen. Sind Aktionen, da geht mir als Trainer das Herz auf.“



…angesprochen auf die Chancen im Rückspiel: „Ein Ergebnis, wo noch alles offen ist. Wir wollten mit einem Ergebnis nach Barcelona fliegen, mit dem alles möglich ist. Ist es jetzt, aber ich denke, wir müssen noch eine kleine Schippe drauflegen.“

Glasner: "Größte Spiel meiner Trainer-Karriere"

…vor dem Hinspiel-Hit gegen Barcelona: „Die Vorbereitungen sind schon gelaufen. Heute ist es wie vor einer Schularbeit. Entweder es ist drinnen oder es geht auch nicht mehr rein. Die Arbeit ist getan, jetzt wollen wir diesen Abend genießen und eine tolle Leistung zeigen. Heute können wir zeigen, was in uns steckt. Wir spielen bisher eine hervorragende Saison in der Europa League, sind ungeschlagen. Wir gehen mit großem Selbstvertrauen in das Spiel und hoffen, dass es noch nicht zu Ende ist.“



…über die Bedeutung dieses Spiels: „Das größte Spiel meiner Trainer-Karriere.“



Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt):

…nach dem Spiel: „Es sind gemischte Gefühle, aber eher happy. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren über Phasen meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft, haben uns Chancen erspielt und wenig zugelassen. Am Ende ist es ärgerlich, dass wir nicht den Sieg mitnehmen können, aber es ist ein Unentschieden und jetzt ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel.“



…zu seinem Traumtreffer zum 1:0: „Ich habe den Ball gut getroffen, hatte viel Platz. Einfach ein geiles Gefühl und ein schönes Tor.“

Barças Xavi: "Nicht gewohnt, gegen solches System zu spielen"



Xavi (Trainer FC Barcelona):

…vor dem Spiel gegen Frankfurt: „Wir haben bei der Auslosung kein Glück gehabt. Es wird zweifellos ein sehr kompliziertes Viertelfinale. Für sie ist es ein Jahrhundertspiel. Wir müssen diese Motivation egalisieren. Es wäre ein riesiger Fehler, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.“



…über die in Spanien ,unbekannte´ Spielweise des deutschen Fußball-Bundesligisten: „Wir sind nicht gewohnt, gegen ein solches System zu spielen. Sie sind sehr gut organisiert und physisch stark. Das Umschaltspiel muss man hervorheben. Es wird nicht einfach.“

Sonntagsschuss am Donnerstag

Torhüter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona):

…nach dem 1:1-Unentschieden: „Beide Tore hatten ihren Flair. Unser Tor war unser Stil und ihr Tor war ein Sonntagsschuss an einem Donnerstag. Glückwunsch an dieser Stelle, war ein tolles Tor.“



…zum Rückspiel: „Keiner hat einen Vorteil. Wir fahren mit einem Resultat nach Hause, das nach wenig schmeckt. Aber wir wollen natürlich weiterkommen.“

